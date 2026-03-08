В течение ночи над регионами России сбили 72 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО сбили 72 украинских дрона над регионами России в течение минувшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что наиболее активно боевики киевского режима атаковали Астраханскую область. Там уничтожили 20 БПЛА.

«14 БПЛА - над территорией Ростовской области, 8 БПЛА - над территорией Белгородской области», - говорится в сводке Минобороны.

Еще четыре беспилотника ВС РФ уничтожили над Краснодарским краем. Три дрона сбили над Курской областью. Два летательных аппарата поразили над Волгоградской областью, и один - над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки террористических атак на гражданские объекты в российских регионах. Так, накануне в Минобороны РФ сообщили о 124 сбитых дронах киевского режима. Причем наиболее активно боевики ВСУ пытались атаковать Брянскую область - там поразили 29 дронов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.