Минобороны России сообщает об освобождении Соснового на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что этот населенный пункт был освобожден вчера, 5 марта. Им овладели подразделения из состава группировки войск «Запад».

В МО РФ добавили, что за неделю в зоне ответственности группировки было нанесено огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад. При этом враг потерял более 1 280 боевиков. Также неприятель лишился 24 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 21 орудия полевой артиллерии. Было уничтожено пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Взлетело на воздух 23 украинских склада с боеприпасами.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры освобождения населенного пункта Веселянка. Он находился на территории Запорожской области и был отбит у боевиков подразделениями группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.