Инспекторы ВАИ вышли с цветами для женщин на дороги ДНР

Военнослужащие желали здоровья, благополучия и мира.
08-03-2026 10:27
© Фото: Минобороны России

Инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск «Центр» провели акцию к Международному женскому дню в зоне специальной военной операции на дорогах Донецкой Народной Республики. Военнослужащие останавливали автомобили, за рулем которых были женщины, и поздравляли их с праздником.

Инспекторы вручали цветы и желали здоровья, благополучия и мира. Женщины-водители были удивлены таким вниманием и выражали благодарность за неожиданный жест. Женщины в ответ дарили улыбки, выражали признательность и желали удачи.

Такие акции стали доброй традицией для ВАИ Центрального военного округа. Несмотря на свои основные задачи, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и контролем передвижения военного транспорта, инспекторы находят время для того, чтобы подарить людям праздничное настроение.

Военная автомобильная инспекция группировки «Центр» продолжает свою работу по обеспечению безопасности на дорогах ДНР. Военнослужащие контролируют движение военной и гражданской техники. При этом инспекторы стремятся поддерживать атмосферу взаимного уважения и внимания.

Ранее сотрудники военной полиции и ВАИ группировки войск «Запад» поздравили жительниц ЛНР. Инспекторы вышли с цветами на оживленные трассы и центральные улицы городов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #цветы #ВАИ #8 марта #Международный женский день #поздравления
