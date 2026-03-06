МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Торнадо-С» разрушил переправу через реку в зоне спецоперации

Удар реактивными снарядами наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад».
06-03-2026 18:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о разрушении переправы через реку в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад».

Уточняется, что цель выявили при помощи средств воздушной разведки. Это произошло в ходе мониторинга путей снабжения неприятеля. Понтонную переправу обнаружили благодаря интенсивному движению инженерной техники и автотранспорта ВСУ - что говорило о ее ключевом значении для логистики противника на этом участке.

Произведя прицельный залп 300-миллиметровыми высокоточными реактивными снарядами, военнослужащие быстро покинули позицию. В уничтожении критически важного объекта врага убедились благодаря расчету беспилотника, который осуществлял контроль поражения цели.  

Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» разрушил укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Стрельба велась 220-миллиметровыми реактивными снарядами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #торнадо-с #группировка запад
