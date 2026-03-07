МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ночью над Россией сбили 124 украинских беспилотника

Наиболее активно боевики ВСУ пытались атаковать Брянскую область - там поразили 29 дронов.
07-03-2026 08:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО перехватили и уничтожили 124 беспилотника киевского режима в течение ночи. Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке оборонного ведомства отмечается что наибольшее количество беспилотников противника уничтожили над Брянской областью. Там поразили 29 летательных аппаратов.

«15 БПЛА – над территорией Орловской области, 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, девять БПЛА – над территорией Рязанской области», - говорится в сводке.

Восемь дронов наши военные уничтожили над Калужской областью. Семь беспилотников сбили в Воронежской области. По шесть летательных аппаратов - над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и над Республикой Крым, по пять - над Тульской и Самарской областями, по три - над Липецкой областью и  Московским регионом, в том числе один БПЛА, летевший на Москву. По два дрона перехватили над Саратовской и Ульяновской областями и один - над Ивановской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки террористических атак на гражданские объекты в российских регионах. Так, ранее сообщалось как средства ПВО в течение ночи уничтожили 76 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве отметили, что наибольшее количество БПЛА противника тогда было сбито над Саратовской областью. Там уничтожили 33 дрона.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

