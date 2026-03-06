Отряд кораблей Тихоокеанского флота торжественно встретили в Мьянме

В Мьянме торжественно встретили отряд кораблей Тихоокеанского флота - российские корветы и танкер совершили деловой заход в порт Тилава. Их экипажи на берегу встречали представители российского посольства и офицеры ВМС принимающей стороны.

Отмечено, что российских военнослужащих познакомят с достопримечательностями. Также моряки поучаствуют в товарищеских спортивных состязаниях.

Отряд кораблей вышел в дальний поход 12 февраля для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе отряда - корветы «Резкий» и «Совершенный», а также танкер «Печенга». За это время они уже посетили малайзийский порт Джорджтаун.

Ранее сообщалось, что корветы ТОФ «Резкий» и «Совершенный» отразили атаку условного противника в Японском море. Также были проведены противолодочные учения совместно с вертолетом Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.