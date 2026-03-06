МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отряд кораблей Тихоокеанского флота торжественно встретили в Мьянме

Российские корветы и танкер совершили деловой заход в порт Тилава.
06-03-2026 14:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мьянме торжественно встретили отряд кораблей Тихоокеанского флота - российские корветы и танкер совершили деловой заход в порт Тилава. Их экипажи на берегу встречали представители российского посольства и офицеры ВМС принимающей стороны.

Отмечено, что российских военнослужащих познакомят с достопримечательностями. Также моряки поучаствуют в товарищеских спортивных состязаниях.

Отряд кораблей вышел в дальний поход 12 февраля для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе отряда - корветы «Резкий» и «Совершенный», а также танкер «Печенга». За это время они уже посетили малайзийский порт Джорджтаун.

Ранее сообщалось, что корветы ТОФ «Резкий» и «Совершенный» отразили атаку условного противника в Японском море. Также были проведены противолодочные учения совместно с вертолетом Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Мьянма #тоф #Тилава
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 