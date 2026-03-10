Операторы беспилотников «Молния-2» из состава группировки войск «Юг» поразили огневую точку, транспорт с боеприпасами и миномет подразделений ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Во время воздушной разведки беспилотники выявили огневую позицию противника, оборудованную в одном из частных домов. После подтверждения цели операторы направили ударный дрон «Молния-2», который точным попаданием уничтожил позицию вместе с находившимся там личным составом и военным имуществом.

Позже разведка обнаружила автомобиль, перевозивший боеприпасы на передовые позиции украинских подразделений. FPV-дрон атаковал машину и уничтожил груз. Кроме того, в лесистой местности операторы выявили тщательно замаскированный миномет. Удар беспилотника вывел орудие из строя.

Ранее оператор БПЛА Андрей Сидоров ударом беспилотника «Молния-2» поразил цель в Днепропетровской области. Таким образом была сорвана переброска техники и личного состава ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.