Женщин-военнослужащих поздравили с 8 марта со сцены ЦАТРА

Женщин-военнослужащих сегодня чествовали в Центральном академическом театре российской армии. Там прошел торжественный вечер в преддверии 8 марта. С Международным женским днем лучших представительниц Вооруженных Сил поздравил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он отметил - сейчас женщины наравне с мужчинами стоят на страже защиты интересов и безопасности России.

«Женщина - это олицетворение красоты, гармонии, мудрости и доброты - тех не приходящих ценностей, на которых стоит мир. От всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам счастья, любви и весеннего настроения. Пусть в ваших домах царят мир и согласие», - сказал Горемыкин.

Отдельные слова благодарности заместитель Министра обороны РФ выразил матерям воинов, воспитавших достойных граждан России, мужественных и несгибаемых защитников Отечества.

«Ваша забота, умение любить, ждать и верить придает сил нашим военнослужащим и укрепляет их боевой дух», - заверил Горемыкин.

После официальной части состоялся концерт. Выступили лучшие творческие коллективы. В частности - оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова и Московский казачий хор. А также популярные певцы - Алексей Чумаков, Григорий Лепс и Стас Михайлов.

Также сегодня Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Торжественное собрание прошло в Музее военно-морской славы в Кронштадте. Моисеев поблагодарил женщин, которые с риском для жизни выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, и подчеркнул, что именно они делают мужчин сильнее, а страну - непобедимой. Отличившимся вручили госнаграды, знаки отличия и погоны с очередными воинскими званиями. Всем представительницам прекрасного пола подарили тюльпаны.