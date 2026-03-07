«Целый город под землей»: мотострелки ВС РФ рассказали о штурме Графского

Штурмовики 82-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» рассказали о боевых действиях при установке контроля над населенным пунктом Графское Харьковской области. Кадрами поделилось Минобороны России.

Об установлении контроля над Графским было заявлено 25 февраля 2026 года. Военнослужащие 82-го мотострелкового полка рассказали в деталях, как происходила ликвидация формирований националистов.

В рамках подготовки к наступлению активно применялась дальнобойная артиллерия и ударные дроны. В этот период штурмовики подготавливали укрепления и пункты временной дислокации и накопления сил, готовились к основному штурму. В результате активной работы ударных БПЛА войск беспилотных систем были уничтожены основные огневые позиции противника.

«Продвигалось штурмовое подразделение, начали проводить работы по зачистке, и в конечном итоге почти с тыла к нам выскочили враги. Среагировал наш пулеметчик. И полностью отработал, не дал зайти врагам в тыл. Они хотели через свою сеть окопов, как потом выяснилось, нас застать врасплох», - рассказал командир штурмового взвода с позывным «Спартак».

Он пояснил, что во время зачистки выяснилось, что в лесу у Графского ВСУ выстроили целый «подземный город».

«Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей», - пояснил командир.

Он уточнил, что в самом Графском многие дома, в которых располагались националисты, также были соединены подземными тоннелями.

«Они заходили в один дом, выходили из другого, выявили и это... Выявили эти самые тоннельные пути и обрезали пути между собой. Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена», - пояснил «Спартак».

Также велась активная артподготовка. Орудийные расчеты наносили огневое поражение и уничтожали укрепления, блиндажи и подземные коммуникации ВСУ. Кроме этого, подавляли точки запуска вражеских БПЛА, вели контрбатарейную борьбу и уничтожали огневые точки боевиков.

«Заводили группами в количестве четырех и пяти человек. Заходили по безопасности как днем, так и ночью, всегда при помощи взводов БПЛА, которые нас подстраховывали, предупреждали в случае опасности. Без них сейчас никуда», - сказал командир штурмовой роты с позывным «Шумный».

Он отметил, что старшими групп были бывшие охотники, которые уверенно ориентируется в лесном массиве. Подходы к позициям противника всегда делаются скрытно, особенно тщательно бойцы следят за небом - чтобы не обнаружить себя «птицам» боевиков ВСУ.

Военнослужащие рассказали, как проводили наступательные действия в составе малых групп при поддержке разведывательных беспилотников. Операторы дронов координировали тактическое перемещение и предупреждали об опасности штурмовиков. Для обеспечения полноценного медицинского сопровождения были организованы эвакуационные группы.

«Моя задача, как медика роты, вытаскивать людей. Вытаскивать раненых, сопровождать их, если это требуется. Народ идет, я с ними иду до определенной точки, остаюсь на связи. В случае чего, не дай Бог, кого-то "затрехсотят" - приходится его вытаскивать. По погоде, мы подходим к "трехсотому", забираем, предварительно зажгутовываем и оттаскиваем в безопасную зону, в "укрытку" и там я уже оказываю более тщательную медицинскую помощь», - рассказал командир группы эвакуации с позывным «Зажим».

Подразделения группировки войск «Север», оттесняя противника, продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Установление контроля над Графским открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец.

Ранее Минобороны России показало кадры боев за Бобылевку в Сумской области. Населенным пунктом овладели военнослужащие 80-й мотострелковой бригады из состава группировки «Север». Они сделали это в ходе расширения зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Уточняется, что штурм предварялся артиллерийской подготовкой. Также бойцов поддерживали подразделения войск беспилотных систем, которые поражали огневые позиции ВСУ и вражеские резервы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.