«Молнии» ударили по объектам ВСУ на правом берегу Днепра

Средства объективного контроля зафиксировали поражение целей.
11-03-2026 15:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет подразделения беспилотных систем костромских десантников ударными БПЛА «Молния-2» уничтожил позиции и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, разведывательные беспилотники обнаружили украинских военнослужащих, укрывавшихся в разрушенных зданиях на подконтрольной Киеву территории. Координаты целей оперативно передали ударным расчетам «Молния-2».

Операторы направили дроны в указанный район и нанесли точные удары по выявленным объектам. В результате атаки уничтожили несколько позиций противника, в том числе наблюдательный пункт у берега Днепра, а также личный состав ВСУ, находившийся в укрытиях. Поражение целей подтвердили средства объективного контроля.

Подразделения беспилотных систем круглосуточно наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают перемещения противника и наносят удары по выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

