Российская армия поразила места подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого в оборонном ведомстве уведомили о поражении пунктов временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах в зоне проведения спецоперации. Удары наносили авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии.

Средствами ПВО сбито семь управляемых авиабомб. Уничтожено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Перехвачено и уничтожено 180 дронов самолетного типа.

Ранее Минобороны России показало кадры, на которых штурмовики рассказывают о боевых действиях при установке контроля над Графским Харьковской области. Штурм осуществляли военнослужащие 82-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.