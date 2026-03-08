МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили места запуска украинских ударных БПЛА

Наши военные нанесли поражение боевикам ВСУ в 143 районах.
08-03-2026 12:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия поразила места подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого в оборонном ведомстве уведомили о поражении пунктов временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах в зоне проведения спецоперации. Удары наносили авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии.  

Средствами ПВО сбито семь управляемых авиабомб. Уничтожено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Перехвачено и уничтожено 180 дронов самолетного типа.

Ранее Минобороны России показало кадры, на которых штурмовики рассказывают о боевых действиях при установке контроля над Графским Харьковской области. Штурм осуществляли военнослужащие 82-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #беспилотники #пво рф
