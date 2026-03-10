Дроноводы нарушили логистику ВСУ, ударив по технике в глубоком тылу

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» ударили по технике ВСУ в глубоком тылу на Красноармейском направлении и нарушили снабжение украинских подразделений. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, операторы ударных FPV-дронов уничтожили транспорт, который использовали для подвоза горючего, боеприпасов и ротации личного состава на линии боевого соприкосновения. В результате атаки удалось сорвать перемещение живой силы и нарушить логистику противника.

Операторы беспилотников нашли участки местности, где системы радиоэлектронной борьбы ВСУ работали слабее. Меняя частоты управления, дроны смогли пройти через оборону и залететь вглубь позиций противника, где и поразили технику.

Воздушная разведка, корректировка ударов и наблюдение за целями ведутся круглосуточно. Для управления дронами применяются отечественные системы связи, программные комплексы и высокоскоростные каналы передачи данных, позволяющие передавать видео и координаты целей в режиме реального времени.

В Минобороны отметили, что благодаря работе операторов FPV-дронов подразделения ВСУ на этом направлении регулярно несут потери в технике и личном составе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.