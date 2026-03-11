Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Червоная Заря в Сумской области.

Перед штурмом военнослужащие зачистили воздушное пространство от ударных беспилотников противника. После этого расчеты беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по огневым позициям и подходящим резервам ВСУ. Затем штурмовые подразделения вошли в населенный пункт и провели его зачистку.

В Минобороны отметили, что подразделения группировки «Север» продолжают наступление в приграничных районах, оттесняя противника дальше от государственной границы.

Сегодня ведомство в ежедневной сводке о проведении специальной военной операции отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области.

Ранее российские артиллеристы показали, как расчищают путь для наступления на Покровское. От Новоскелеватого, за которое идут бои, до поселка, где у неприятеля узел снабжения, осталось около пяти километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.