В Подмосковье с разницей в 15 минут совершили посадку два военно-транспортных самолета Минобороны России. Они доставили на Родину 300 российских военнослужащих, которые находились в плену на подконтрольной Киеву территории. Их освобождение стало результатом переговоров в Женеве 17-18 февраля. Посредниками между Москвой и киевским режимом выступили власти ОАЭ и США.

Теперь ужасы плена посади. Впереди бойцов ждет психологическая и медицинская реабилитация в учреждения оборонного ведомства. Сразу после посадки они проследовали в автобусы.

Накануне домой вернулись еще 200 наших соотечественников. Это была первая партия из 500 военнослужащих, об освобождении которых договорились в Швейцарии. Вызволенные из плена бойцы с трудом сдерживали эмоции, скупо рассказывая о проведенном в украинских застенках времени.

Один их них признался, что до сих пор не верит, что оказался на родной земле. По словам бойца, дома его ждут родные и близкие, которые все это время верили, что страна не забудет своего защитника. Среди бойцов царит воодушевление, все они рады вернуться в Россию.

