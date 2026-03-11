Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом на Днепропетровском направлении СВО. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Цель обнаружили операторы подразделений беспилотных систем. Они зафиксировали перемещение украинских военнослужащих между позициями в лесополосе на линии боевого соприкосновения и передали координаты артиллеристам.

После анализа разведданных расчет пушки «Гиацинт-Б» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии получил установки для стрельбы. Убедившись в безопасности работы с помощью детекторов дронов, военнослужащие развернули орудие и открыли огонь 152-мм осколочно-фугасными снарядами.

Корректировку стрельбы вели операторы беспилотников в режиме реального времени. Огонь по цели наносили с дистанции более 21 километра, в результате чего артиллерийское орудие и его расчет были уничтожены. В Минобороны России отметили, что артиллерия и подразделения беспилотных систем группировки «Центр» ежедневно выявляют и поражают технику, вооружение и позиции ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений на этом направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.