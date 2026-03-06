Черноморский флот уничтожил восемь безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров. Отмечено, что за неделю их удалось ликвидировать восемь единиц.

Также сообщается, что российские Вооруженные силы за неделю, с 28 февраля по 6 марта, нанесли по противнику семь групповых ударов. Это было сделано в качестве ответа на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории нашей страны.

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило об освобождении населенного пункта Сосновка, который находится на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что российский расчет миномета разбил опорные пункты ВСУ в Запорожской области. В МО РФ отметили, что лишь один миномет в условиях СВО может выпускать в сутки до сотни мин.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.