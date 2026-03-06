МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры возвращения военнослужащих из плена

Сегодня сообщалось о возвращении 300 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву.
06-03-2026 14:32
Минобороны России опубликовало видео с возвращением из плена российских военнослужащих. 

О возвращении 300 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Украине, сообщалось сегодня. Помимо этого, вчера российское оборонное ведомство сообщало о возвращении 200 военнослужащих. До этого помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что 5-6 марта стороны произведут обмен пленными в формате 500 на 500 человек

МО РФ сообщает, что бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Их доставят в Россию, где военнослужащие пройдут лечение и курс реабилитации в медучреждениях Министерства обороны. 

Отмечено, что посреднические усилия гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. Самолет с первой группой вернувшихся военнослужащих сел на аэродроме в Подмосковье еще вчера вечером.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

