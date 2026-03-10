МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны уничтожили технику и позиции ВСУ в Сумской области

На кадрах операторы, умело управляя беспилотниками, точными попаданиями уничтожили технику, укрепления и живую силу подразделений ВСУ.
10-03-2026 13:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили технику, укрепления и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, беспилотные расчеты ведут постоянную воздушную разведку и передают в пункты управления координаты техники и перемещений противника. Дроны с тепловизионными и ночными камерами позволяют обнаруживать цели в любое время суток.

После анализа полученных данных командование принимает решение о нанесении ударов. FPV-дроны атакуют технику, полевые укрепления и отдельные группы украинских военных.

На опубликованных кадрах операторы беспилотников, в том числе на оптоволоконном управлении, наносят точные удары по позициям ВСУ. В результате поражены техника, опорные пункты и живая сила противника.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» продолжают продвигаться вперед в приграничных районах и расширять полосу безопасности у государственной границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #сумская область #FPV-дроны #группировка "север" #Беспилотники-камикадзе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 