Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили технику, укрепления и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, беспилотные расчеты ведут постоянную воздушную разведку и передают в пункты управления координаты техники и перемещений противника. Дроны с тепловизионными и ночными камерами позволяют обнаруживать цели в любое время суток.

После анализа полученных данных командование принимает решение о нанесении ударов. FPV-дроны атакуют технику, полевые укрепления и отдельные группы украинских военных.

На опубликованных кадрах операторы беспилотников, в том числе на оптоволоконном управлении, наносят точные удары по позициям ВСУ. В результате поражены техника, опорные пункты и живая сила противника.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» продолжают продвигаться вперед в приграничных районах и расширять полосу безопасности у государственной границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.