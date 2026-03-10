Расчет «Торнадо-С» накрыл пункт размещения боевиков в зоне СВО

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» из состава 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный пункт временной дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Цель обнаружили расчеты воздушной разведки. Беспилотник зафиксировал скопление техники, вооружения и боеприпасов противника. Координаты оперативно передали на командный пункт артиллерийского дивизиона.

Получив целеуказание, расчет «Торнадо-С» выдвинулся в район выполнения задачи. Военнослужащие быстро развернули боевую машину, навели ее на цель и произвели залп 300-мм реактивными снарядами.

Разведка подтвердила поражение пункта размещения украинских подразделений в режиме реального времени с помощью БПЛА. После выполнения задачи расчет сменил позицию, чтобы избежать возможного ответного удара.

В Минобороны отметили, что расчеты РСЗО «Торнадо-С» работают круглосуточно и поражают удаленные и замаскированные цели - огневые позиции, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.