В Екатеринбургском суворовском училище прошла первая тренировка к Параду Победы

В Екатеринбургском суворовском училище прошла первая тренировка роты барабанщиков, участвующей в Параде Победы на площади 1905 года.

Суворовцы Екатеринбурга готовятся возглавить торжественное прохождение юбилейного Парада Победы, задавая темп и ритм прохождению. Сводная рота барабанщиков в составе 64 человек вернулась в стены училища, чтобы за две недели отточить строевые приемы, барабанную дробь и синхронность движений.

Вернувшиеся с каникул учащиеся были размещены в училище в строгом соблюдении противоэпидемических норм. Все они обеспечены защитными медицинскими масками и гелями-антисептиками для рук. Каждый суворовец трижды в неделю проходит тест на COVID-19 и ежедневные медицинские осмотры.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.