Учеба в небе: молодые вертолетчики осваивают многоцелевые Ми-8АМТШ

В Пушкине Ленинградской области проходят учения молодых пилотов вертолетов. Будущие асы пока только осваивают управление многоцелевыми Ми-8АМТШ и ударными Ми-35.

Лейтенанты совсем недавно закончили летное училище, но главная учеба, как известно, начинается уже в полку. Даже, казалось бы, простые элементы, - зависание и полеты по кругу над аэродромом, - требуют серьезного мастерства. Тяжелый боевой вертолет - это не легкий тренировочный «Ансат».

В учебно-тренировочных полетах принимает участие младший офицерский состав. Это военнослужащие, которые только в прошлом году окончили летное училище. Для них это первые и по-настоящему зимние полеты, потому что совсем недавно в Санкт-Петербурге обильно выпал снег и установилась минусовая температура.

От экипажей требуется четко выдерживать высоту 300 метров и скорость 160 километров в час. Этот навык необходим при ведении разведки и прикрытии важных военных объектов, когда вертолет вынужден подолгу оставаться в одном районе.