Последствия налетов люфтваффе: боеприпас времен ВОВ взорвали под Волгоградом

В самом центре города-героя Волгограда нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Боеприпас обнаружили рабочие при строительстве Храма Александра Невского, вблизи площади Павших борцов и вызвали специалистов для разминирования.

«Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Саперы транспортировали снаряд на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом», - говорится в сообщении.

За прошлый год специалистами группы разминирования мотострелкового соединения ЮВО было уничтожено около трех тысяч боеприпасов различного калибра, добавили в пресс-службе.