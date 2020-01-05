Под толщей воды: подводники ТОФ «уничтожили» цели в Охотском море

На Камчатке состоялись учения подводников Тихоокеанского флота. Тревога хоть и учебная, но условия самые настоящие - высокое давление и тесные отсеки. Так подводники живут месяцами. Под толщей воды Охотского моря они охраняют самые восточные границы России и по легенде субмарина Тихоокеанского флота засекла у берегов Камчатки вражескую подлодку. Цель должна быть уничтожена.

Подводные силы Тихоокеанского флота, играют для России важнейшую стратегическую роль. Субмарины оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами, а маневры с учебными стрельбами проводятся регулярно. В том числе и в сложных ночных и штормовых условиях.

Боевая субмарина С-56 - один из знакомых памятников Владивостока и напоминание, что исход некоторых битв и даже войн - без участия подводных формирований, мог бы сложиться иначе. Тихоокеанский флот превратил знаменитую подлодку в мемориальный комплекс.

По легендарной лодке С-56 сегодня водят экскурсии. На счету субмарины 10 уничтоженных кораблей и 4 подбитых. За все время Второй Мировой войны ее 19 раз называли пропавшей без вести, но на самом деле подводная лодка С-56 каждый раз возвращалась с похода, а ее экипаж рапортовал о выполнении боевых задач.

Сегодня на Корабельной набережной Владивостока состоялся памятный митинг. Подводным силам Тихоокеанского флота исполнилось 115 лет. Ветераны-подводники и представители командования возложили венок и цветы к памятнику первым подводникам.

«Это было первое соединение подводных лодок в России, которое приняло участие в русско-японской войне. Самим фактом своего существования подводники значительно снизили вероятность вторжения японского флота во Владивосток», - рассказывает председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников ТОФ вице-адмирал Александр Конев.

Подводные силы Тихоокеанского флота планомерно обновляются. На Адмиралтейских верфях полторы недели назад спустили на воду новую подводную лодку «Волхов».

Ее главное преимущество - скрытность. Малошумные двигатели, звукопоглощающее покрытие и гидроакустические особенности конструкции позволяют кораблю оставаться практически невидимым для радаров противника.

«Эти подлодки обладают совершенно другими качествами, в том числе и новым оружием. Получение этих боевых кораблей повысит боеспособность, как Тихоокеанского флота, так и военно-морского флота», - считает командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ Владимир Якушев.

«Волхову» предстоит переход из Петербурга во Владивосток, а на Адмиралтейских верфях все идет строго по графику. Месяц назад началась резка металла уже для пятой субмарины, а всего будет шесть кораблей. Проект завершат в 2022 году.