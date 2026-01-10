МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Средства ПВО уничтожили 59 дронов за ночь над территорией России

Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где в небе перехватили 11 вражеских дронов.
10-01-2026 07:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где в небе сбили 11 вражеских дронов. Также 10 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, а восемь - над Брянской. Кроме того, удар пришелся и над Липецкой областью, где перехватили шесть беспилотников.

По четыре вражеских БПЛА уничтожили над Калужской областью, Адыгеей, Крымом и акваторией Азовского моря. Над Московским регионом также перехватили три дрона, в том числе один, летевший на столицу.

Ко всему этому, сбили два беспилотных летательных аппарата, направляющие на Белгородскую область. Над Воронежской, Смоленской, Тульской областях перехватили по одному БПЛА.

Двумя днями ранее, восьмого января, ПВО уничтожила 66 украинских БПЛА. Наибольшее число дронов сбили над Крымом, где в небе зафиксировали 14 вражеских дронов. Также удар пришелся и над акваторией Азовского моря, перехватив там 13 беспилотников. Кроме этого, над акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны #Россия #армия #ВСУ #дроны #атака #уничтожение
