Моряки-североморцы исполнили мечту шестилетнего Вовы

Для мальчика и его семьи устроили большую экскурсию по тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».
10-01-2026 11:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Моряки-североморцы исполнили новогоднюю мечту шестилетнего Владимира из многодетной семьи в рамках акции «Елка желаний». Мальчик мечтал посетить боевой корабль. За исполнение желания взялся замкомандующего флотом - начальник финансово-экономической службы полковник Максим Кашников.

Маленького Вову вместе с семьей пригласили в Североморск - главную базу Северного флота. На борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» моряки провели экскурсию для Владимира и его семьи, показали верхнюю палубу, внутренние помещения, рассказали об устройстве корабля, его предназначении, экипаже, профессии моряка и истории Военно-Морского Флота.

Мальчик примерил спасательный гидрокостюм, а на ходовом посту ему показали органы управления кораблем и средства связи.

Корабельные коки приготовили Владимиру и его семье вкусные угощения. Во время чаепития в кают-компании появился Дед Мороз, который поздравил всех с праздниками и подарил подарки. Экипаж корабля вручил Владимиру пилотку и тельняшку, а также фотографию его семьи на борту корабля.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #североморск #Петр Великий #елка желаний
