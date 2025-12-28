Дроноводы сожгли пункт управления украинских БПЛА возле Долгой Балки

Операторы ударных дронов уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ и сорвали попытки ротации и снабжения противника на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

На Константиновском направлении спецоперации операторы разведывательных БПЛА «Южной» группировки войск вели наблюдение за местностью вблизи Долгой Балки Донецкой Народной Республики. В ходе него был выявлен пункт управления беспилотниками боевиков ВСУ. В результате поражения цели ударными FPV-дронами было уничтожено передающее оборудование вблизи укрытия и повреждено само укрытие. Националисты, покинув блиндаж, предприняли попытку укрыться в строениях в черте населенного пункта, но были настигнуты оператором российского ударного дрона.

Командир подразделения БПЛА с позывным Круглый рассказал о взаимодействии с группами разведки, в основном, использующими беспилотники «Мавик» и «ЗАЛА». Он объяснил, что в подразделении есть хорошие пилоты с большим опытом. У них, по выражению командира «наметан глаз». Это позволяет и находить вражескую живую силу, и антенны передающих устройств. Уверенно работать в лесополосах, в «зеленке».

«Подвоз у них в данный момент происходит на НРТК (наземный робототехнический комплекс - прим. ред.), машинки эти... Личным составом они сильно не рискуют. Хотя ротации происходят - в основном, это пикапы, ББМ... Зону ответственности мониторим постоянно. Устраиваем засады на перекрестках оживленных. Дороги мониторим. Работа происходит и днем и ночью», - рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.

Командир добавил, что дроны поставляются и с дневными, и с тепловизионными, ночными камерами. Поэтому, по его словам, техника и личный состав противника поражаются в любое время суток.

Также в Минобороны России сообщили, что в светлое время суток в окрестностях Константиновки были пресечены три попытки ВСУ провести ротацию и подвоз снабжения при помощи автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса. В темное же время суток, при попытке перемещения по дороге, контролируемой российскими операторами ударных БПЛА, был поражен пикап боевиков. Уцелевшие военнослужащие ВСУ попали в засаду, устроенную с использованием ударного FPV-дрона Южной группировки.

Ранее Минобороны России показало, как расчет ударных беспилотников в составе 27-й отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожил подземное укрытие боевиков в Харьковской области. При этом применялись FPV-дроны «Упырь» на оптоволокне, снабженные осколочно-фугасными зарядами.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.