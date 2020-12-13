Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Гадрутском районе Карабаха
Нарушение зафиксировано в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости
Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил о факте нарушения режима прекращения огня. Инцидент произошел 11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.
Генерал подчеркнул, что российские миротворцы пресекли нарушение и предотвратили дальнейшее развитие конфликта. Обстановка в районе нормализована.
Мурадов отметил, что российский миротворческий контингент продолжает вести постоянный мониторинг ситуации и поддерживает взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон.