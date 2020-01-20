Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Ливии и Сирии

Исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 20 января провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Как рассказали в российском Минобороны, стороны обсудили обстановку в ближневосточном и североафриканском регионах, уделив внимание ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии.

Шойгу и Акар лично встречались в Москве 13 января. Тогда вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу стороны обсудили вопрос урегулирования ситуации в Ливии, а также взаимодействие по Сирии и положение дел на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.