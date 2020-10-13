Внезапная атака: мотострелки уничтожили бронетехнику «врага» в Кемеровской области

Внезапную атаку разыграли мотострелки на учениях в Кемеровской области. Бойцы на БМП уничтожили бронетехнику условного противника.

Перед полевым выходом экипажам боевых машин пехоты поставили задачу - скрытно совершить марш. Мотострелкам удалось незаметно подобраться к позициям, а затем с ходу развернуться в боевой порядок. Огонь открыли из всех орудий.

Стрельбу по мишеням вели с расстояния около тысячи метров. К учениям привлекли более 200 военнослужащих.