В Крыму сдано под ключ новое полевое учреждение Центрального банка России
В ближайшее время учреждение начнет свою работу.
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Сегодня, готовность полевого банка, возведенного в Севастополе в Республике Крым специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России, проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Специальное структурное подразделение Центробанка предназначено для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны, а также иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность Российской Федерации.
Полевые учреждения Банка России созданы и дислоцируются в соответствии с задачами обороны и социально-экономическими условиями соответствующих территорий согласно Федеральному закону «Об обороне».