Минобороны сдаст в Крыму четыре жилых дома для военнослужащих

Военные строители завершили возведение в Севастополе четырех жилых домов, в которых заселят военнослужащих Черноморского флота. Об этом в четверг, 1 октября сообщает Министерство обороны РФ.

Как идет строительство объектов в Крыму, проверил замглавы российского военного ведомства Тимур Иванов во время поездки на полуостров.

Сейчас завершается внутренняя отделка, ставятся двери, прокладываются внеплощадочные сети и благоустраивается территория. В квартирах будет проведен современный, качественный ремонт.

Всего в строящемся микрорайоне для военнослужащих планируется возвести 12 жилых домов.