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Главе Ставрополья передали копии Знамени Победы и 476-го стрелкового полка

Александра Арсентьева
17:45 21.09.2019
Мероприятие состоялось в субботу в День города и края на площади Святого князя Владимира.
Главе Ставрополья передали копии Знамени Победы и 476-го стрелкового полка
© Фото: gubernator.stavkray.ru

Церемония передачи исторических копий Знамени Победы и 476-го стрелкового полка, который был сформирован в годы войны в Ставропольском крае, прошла в субботу в Ставрополе. Копии знамен вручили главе региона Владимиру Владимирову для хранения в краевом музее.

«Ставрополь по праву считается городом, который внес значимый вклад в становление российской государственности на южных рубежах. Поколения ставропольцев внесли значимый вклад в историю нашей Родины, ее воинской славы»,  - сказал во время церемонии заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Виктор Мисковец.

Церемония состоялась в субботу в День города и края на площади Святого князя Владимира, где также проходила акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор». Перед местными жителями выступили артисты военных ансамблей и оркестров, сообщает ТАСС.

На выставке вооружения, военной техники и экипировки все желающие могли примерить парашют, подержать в руках оружие, узнать о современных системах связи, которые применяются в российской армии.

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