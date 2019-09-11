Богиня войны в деле: масштабные стрельбы артиллеристов прошли в РФ
Российские артиллеристы провели тренировку на четырех полигонах, которая закрывает программу полевых сборов.
В учениях были задействованы самоходные гаубицы «Мста-С» и буксируемые «Мста-Б», 120-миллиметровые минометы «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» и системы «Торнадо».
Огонь велся одновременно, чтобы отработать слаженность действий расчетов.
В ходе стрельб использовались современные средства оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки.
Всего в маневрах участвовали около полутора тысяч военнослужащих и 600 единиц техники.
Буксируемая 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» создана для уничтожения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.
«Сани» - возимый миномет калибра 120 миллиметров. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. В состав миномета входят транспортная машина, 120-миллиметровый миномет и колесный ход.