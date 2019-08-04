Авиация Минобороны РФ потушила 753 тыс. гектаров лесных пожаров в Сибири за 4 дня

За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось потушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров.

В субботу, 4 августа, самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 24 вылета, сбросив на охваченные огнем лесные массивы 1008 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 37 вылетов и 130 сливов воды общим объемом 650 тонн. За сутки было потушено 303 тысячи гектаров горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания.

С начала проведения операции авиационной группировкой Минобороны России сброшено на охваченные огнем лесные массивы около 600 тонн воды.

Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылета, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО - 153 вылета на тушение пожаров.

Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило пятикратно снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе.

Авиационная группировка Минобороны России в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа.

Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.