Цивилева встретилась с матерями и женами бойцов в преддверии 8 Марта

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провела встречу с матерями и женами военнослужащих в преддверии Международного женского дня. Она поздравила женщин с наступающим праздником и поблагодарила тех, кто занимается волонтерской и общественной деятельностью, помогает семьям военнослужащих и реализует социальные инициативы.

Также на встрече присутствовали вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, руководитель Подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова и директор Сергиево-Посадского филиала ВГИК Жанна Хлебникова.

«Это удивительно, наверное, помогать другим. Являться примером душевности, внимания, сохранения любви. Это дает тем, кто возвращается и сталкивается с такими же испытаниями, новые смыслы и возможности продолжать жить», - сказала Цивилева.

Анна Цивилева напомнила, как бабушки и прабабушки встали за станки, штурвалы и операционные столы, когда деды и прадеды ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. При этом она провела параллели с той ситуацией и реалиями специальной военной операции, когда матери и жены защитников Отечества ежедневно помогают как дома, так и в госпиталях, а также в зоне проведения специальной военной операции.

Замминистра пожелала им быть не только сильными, но и просто женщинами, которых любят, признают их красоту и окружают вниманием и поддержкой. Цивилева призвала всех беречь друг друга, помогать, любить и всегда оставаться вместе.

Во время встречи участницы рассказали о проектах, которые уже реализуют, а также поделились идеями новых инициатив. После официальной части общение продолжилось в неформальной обстановке - за чаем женщины сделали совместные фотографии.

В Государственном фонде «Защитники Отечества», который возглавляет Цивилева, отметили, что взаимодействие с подопечными - военнослужащими и членами их семей - осуществляют более 4 400 социальных координаторов. Из этого числе более 700 - матери и жены участников спецоперации, вдовы погибших защитников. Их личный опыт и понимание делают помощь более действенной.

Ранее в Москве вручили премии российского общества «Знание» за вклад в просвещение, продвижение науки и культуры, а также за лучшие образовательные проекты. Цивилева наградила победителей в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» и за лучший проект в этой номинации «Без срока давности». Также она рассказала о проекте «Служу Отечеству».

