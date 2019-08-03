Смотрите «Танковый биатлон» в прямом эфире и в записи в высоком качестве на «Звезде»

Медиагруппа «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходит «Танковый биатлон».

Смотрите все заезды одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2019, а также самые яркие моменты Игр в прямом эфире и в записи в формате высокой четкости в разделе «Прямые трансляции» на сайте «Звезды», в социальных сетях телеканала «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и YouTube, а также на больших экранах телевизоров с функцией SMART TV через приложение «Телеканал Звезда».

В конкурсе «Танковый биатлон» примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Военнослужащие участвуют в гонках со стрельбой, преодолевают водные препятствия и демонстрируют нормативные показатели в боевой подготовке.

В состав каждой команды входят начальник, четыре экипажа танков, среди которых один запасной, два тренера и шесть человек из технического обеспечения.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.