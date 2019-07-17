Начальник МА ВМФ обозначил главные задачи морской авиации

Авиация Военно-Морского Флота 17 июля отмечает свое 103-летие. За годы существования МА ВМФ активно модернизировалась. В этом году морская авиация продолжит получать самолеты Су-30СМ в рамках программы по замене авиационного парка, а также модернизированные вертолеты Ка-27М. Всего в МА ВМФ до 2020 года планируется поставить более сотни летательных аппаратов. Одновременно с этим разработчики продолжают активную модернизацию имеющегося парка машин. Об этом еженедельнику «Звезда» рассказал начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

Он отметил, что на сегодняшний день все самолеты, стоящие на вооружении морской авиации, уже не нуждаются в совершенствовании или исправлении своих аэродинамических возможностей. Теперь перед разработчиками стоит другая задача - поменять их внутреннее оборудование и аппаратуру, которая обеспечит более качественное выполнение задач в условиях современного боя.

«За счет этой замены, к примеру, мы создаем систему загоризонтного управления (на западном направлении эта работа практически завершена), благодаря которой с пунктов управления полетами можно не только видеть все самолеты на экранах локаторов, но и иметь с ними гарантированную связь», - отметил Кожин.

Начальник МА ВМФ также обозначил главные задачи, стоящие сегодня перед морской авиацией. В первую очередь речь идет об отработке маневров и тактических приемов пилотов в воздухе с использованием новой техники, поступающей на вооружение

«Выражаясь более простым языком, это значит, что мы уйдем от обычных полетов по курсу учебно-боевой подготовки», - объяснил Кожин.

На каждом флоте будут подготовлены боевые группы летчиков для выполнения оперативных заданий. В основном такие требования относятся к пилотам ракетоносной и истребительно-штурмовой авиации. Читать далее...