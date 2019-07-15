Евкуров будет курировать безопасность полетов и боевую подготовку

Бвыший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, недавно назначенный заместителем министра обороны РФ, будет курировать Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На официальном сайте ведомства говорится, что Главное управление боевой подготовки отвечает за организацию и планирование боевой подготовки в Вооруженных силах.

Служба безопасности полетов авиации ВС РФ осуществляет государственный межведомственный контроль за деятельностью авиационного персонала государственной авиации в части, касающейся безопасности полетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы Ингушетии Героя России Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны Российской Федерации с присвоением ему звания «генерал-лейтенант».