Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Черноморский флот России наблюдает за действиями участников ежегодных совместных учений военно-морских сил стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze-2019 в акватории Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

В назначенных районах дежурят самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме того, в этой зоне ведется радиоэлектронное сопровождение.

В начавшихся 12 июля учениях Sea Breeze участвуют силы и средства вооруженных сил США, Британии, Албании, Италии, Болгарии, Греции, Канады, Грузии, Дании, Молдавии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Румынии и Турции.