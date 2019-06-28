Форум «Армия-2019»: С-400 развернули в Севастополе

В Севастополе открылся Международный военно-технический форум «Армия-2019». На нем покажут порядка 50 единиц техники, в том числе системы противовоздушной обороны С-400, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплексы РЭБ: «Красуха-С4» и «Инфауна».

«Для посещения всеми желающими на причале Севастопольского морского вокзала выставлены фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" и высокоскоростные противодиверсионные катера типа "Грачонок" и "Раптор"», - цитирует «Интерфакс» сообщение Черноморского флота.

Тральные силы продемонстрируют свои боевые возможности в акватории Севастопольской бухты. А вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также самолеты Су-30СМ проведут демонстрационные полеты.