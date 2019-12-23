В Североморск привезли главную икону ВМФ

На главной базе Северного флота, в Североморске встретили главную икону Военно-морского флота России - образ святого апостола Андрея Первозванного. Она была доставлена военно-транспортной авиацией от военных моряков Каспийской флотилии.

Торжественная встреча иконы состоялась на аэродроме Североморск-1. Затем реликвию доставили в домовой храм штаба Северного флота, там прошла церковная служба. После этого воины-североморцы прошли крестным ходом с иконой по военному городку соединений надводных сил Северного флота. Крестный ход завершился возле Свято-Андреевского Морского Кафедрального собора. Там же состоялся торжественный митинг и молебен.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, заместитель губернатора Мурманской области Александр Хомяков, Глава ЗАТО города Североморска Владимир Евменьков, представители командования, военнослужащие флота и жители города Североморска.

Образ святого покровителя военных моряков будет находиться в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе до 30 декабря. С 31 декабря по 1 февраля начнется ее путь по гарнизонам Северного флота. Иконе поклонятся жители Мурманска, Полярного, Гаджиево, Видяево, Заозерска, монахи Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря в поселке Луоастари. После этого главная икона ВМФ будет перевезена в Архангельск и Северодвинск, а затем отправится на Тихоокеанский флот.

Главная икона ВМФ России - образ святого покровителя Флота Российского Андрея Первозванного - была освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-морского флота Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в присутствии Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

До того, как прибыть на Северный флот, икона побывала в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флота, а также на борту российских кораблей в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.

После Крестного хода по всем флотам образ святого апостола Андрея Первозванного займет свое место в строящемся главном храме Вооруженных Сил РФ, каждый придел которого посвящен покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.