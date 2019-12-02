В войсках Южного военного округа стартовал зимний период обучения

В новом учебном году войскам Южного военного округа предстоит принять участие в лагерных сборах и полевых выходах, тактических и командно-штабных учениях различного уровня. Все учения спланированы как межвидовые, двусторонние, с привлечением разнородных сил, сообщает пресс-служба ЮВО.

Занятия пройдут более, чем на 30 полигонах ЮВО на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Кубани и Ставропольского края, а также республик Северного Кавказа, в Крыму, на учебных полях в республиках Абхазия, Армения и Южная Осетия.

Особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведению стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Кроме того, продолжится практика проведения совместных тактических учений соединений российских военных баз ЮВО, дислоцированных в республиках Закавказья с подразделениями Вооруженных Сил Южной Осетии, Абхазии и Армении.