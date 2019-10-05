Сторожевой корабль «Пытливый» прибыл в Севастополь после учений в Средиземном море

После выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» вернулся в Севастополь. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

Экипаж «Пытливого» проводил маневры в акватории Средиземного моря с июля 2019 года.

При выполнении задач в Средиземном море экипаж корабля выполнил комплекс учений, в том числе по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок, а также действиям в районах интенсивного судоходства.

В торжественной церемонии, которая была посвящена возвращению корабля из дальнего похода, участвовали командование и ветераны соединения надводных кораблей, семьи членов экипажа корабля, представители городских властей Севастополя.

На борту «Пытливого» в Севастополь прибыл командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов, он возглавлял заход фрегата «Адмирал Макаров» на греческий остров Корфу в рамках мероприятий «Русской недели на Ионических островах».