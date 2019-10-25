РФ и Белоруссия проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году

Российские и белорусские военные проведут в следующем году 136 совместных мероприятий, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны. Военные ведомства России и Белоруссии уже утвердили план сотрудничества на следующий год.

«Сегодняшнее заседание подтвердило единство взглядов военных ведомств России и Беларуси на практическое взаимодействие в оборонной сфере и нацеленность на обеспечение общей военной безопасности» - сообщил министр.

Участники коллегии обсудили итоги совместных оперативных учений российских и белорусских военнослужащих «Щит Союза - 2019». Было отмечено, что маневры направлены на снижение угроз военной безопасности Белоруссии и подтвердили возросший потенциал армий обеих стран.

Кроме того, стороны подписали межправительственное соглашение, предусматривающее обмен между Минском и Москвой цифровыми данными о пространственных объектах, включающими сведения об их местоположении и свойствах.

Также утверждено положение об обмене информацией между Национальным центром управления обороной и Центральным командным пунктом ВС Белоруссии. Кроме того, большое внимание было уделено мероприятиям, приуроченным к празднованию 75-летия Великой Победы.

Учения «Щит Союза - 2019» проводились в сентябре на полигоне Мулино в Нижегородской области. В маневрах принимали участие около 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники.