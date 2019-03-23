Минобороны показало видео перехвата бомбардировщиков ВВС США над Балтикой

Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки вылетали на перехват американских стратегических бомбардировщиков B-52H.

Самолеты ВВС США выполняли полет над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границы Российской Федерации. Благодаря профессиональным действиям экипажей ВКС РФ нарушения российской государственной границы допущено не было.

Стоит отметить, что в период с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтикой.

Накануне Минобороны уже обнародовало кадры пролета самолета ВВС США, оснащенного высокоточным поисково-прицельным комплексом и вооруженного авиабомбами, над Балтийским морем. В Кремле отметили, что полет американского B-52 у границ РФ не ведет к укреплению безопасности.