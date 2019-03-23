Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США над Балтикой

Российские самолеты Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС Соединенных Штатов над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороны Российской Федерации.

В заявлении говорится, что истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение американских самолетов B-52H, которые выполняли полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Отмечается, что за время полета экипажи Су-27 не допустили приближения к российской государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков.

С 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС Соединенных Штатов выполнили уже семь полетов над Балтикой.