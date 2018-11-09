Эксперт оценил защищенность системы «Мертвая рука»

Внезапный удар вероятного противника, который сделает неэффективной автоматизированную систему ответного ракетно-ядерного удара стратегических ядерных сил России, сегодня невозможен. Об этом «Звезде» рассказал бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Российские вооруженные силы сейчас находятся на подъеме, техническое оснащение великолепное, орбитальная группировка восстановлена, построены новые радиолокационные станции. То есть внезапности сейчас быть не может», - заявил Бижев.

Ранее экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин заявил в интервью еженедельнику «Звезда», что в случае удара по территории России ракетами малой и средней дальности система «Периметр» будет наносить удар малыми средствами.

«Мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», - отметил Есин.

Система «Периметр», за рубежом известная как Dead Hand (в пер. с англ. - «Мертвая рука»), является комплексом автоматизированного управления массированным ракетно-ядерным ударом. «Периметр» предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления стратегическими ядерными силами до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

Эта система была создана в СССР в разгар холодной войны и до сих пор используется Россией.