На месте аварии плавучего дока в Мурманске работают водолазы Северного флота

На месте аварии плавучего дока в Мурманске продолжают работы водолазы Северного флота. Специалисты действуют вместе со спасателями, чтобы помочь в поиске пропавшего при инцидента сотрудника предприятия.

В ходе операции спасателям и водолазам пришлось расширить район поисков, однако найти тело пропавшего мужчины пока не удалось. Им приходится действовать в экстремальных условиях, поскольку температура воды на глубине в Мурманске сейчас не превышает трех градусов.

Ранее было принято решение поднять затонувший плавучий док. Однако эксперты еще не пришли к решению относительно методов подъема. Достать со дна конструкцию размером с Красную площадь представляется крайне затруднительным мероприятием. Над решением этой и других проблем работает специально созданная межведомственная комиссия.

Плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске, в котором стоял на ремонте авианосец, затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова» в ночь на 30 октября. Инцидент произошел из-за перебоя в подаче энергии, в результате чего цистерны конструкции заполнились, и она резко ушел под воду.