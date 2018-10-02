В Ингушетию вернулись из Сирии 300 военных полицейских

Батальон военной полиции полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады вернулся в Ингушетию после выполнения миротворческих задач на территории Сирии, сообщат пресс-служба главы гегиона.

По словам заместителя командира по работе с личным составом 19-й отдельной мотострелковой бригады , батальон вернулся в Россию в полном составе, без потерь. Руководство представило военнослужащих к наградам.

ВРИО начальника управления обеспечения безопасности и правопорядка ГУ военной полиции ВС РФ Олег Горбунов отметил, что во время командировки личный состав не раз подвергался серьезным испытаниям, выдерживая минометные обстрелы и взрывы фугасов на маршрутах передвижения колонны.

При этом военнослужащие смогли высоко поднять авторитет военной полиции как в нашей стране, так и за рубежом.