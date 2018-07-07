Российские военные продолжают восстанавливать сирийские школы

Российские военные доставили в Сирию строительные материалы для ремонта школ, разрушенных боевиками.

Ремонтные работы здесь должны закончиться к началу учебного года. Однако школьники уже заполнили кабинеты, чтобы наверстать упущенное. Основной упор делается на точные науки и русский язык. По словам учеников, после школы они хотят поступить в российские университеты, а затем вернуться на родину и помогать восстанавливать мирную жизнь в стране.

Такие гуманитарные акции уже стали постоянными. Колонны грузовиков с гуманитарной помощью из России практически нескончаемым потоком развозят из порта Тартус строительные материалы по сирийским городам.